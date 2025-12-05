Мать и дочь заболели одним типом рака и дважды пропустили явные симптомы

05 декабря 2025, 10:35

Daily Mirror: 38-летняя женщина списала симптомы рака на эффект автозагара

Фото: iStock/megaflopp

Мать и дочь заболели раком поджелудочной железы с разницей в четыре года и дважды пропустили явные симптомы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.





Первой о своем диагнозе узнала 38-летняя Дебра. Женщина рассказала, что это произошло неожиданно, хотя теперь ей кажется, что признаки болезни были очевидны.



В октябре 2018 года Дебра заметила, что ее кожа начала чесаться. Однако она решила, что причиной этому новый крем, и не придала ситуации значения. Кроме того, кожа Маккуэйг приобрела загорелый оттенок, но и это ее не насторожило, поскольку женщина связала соответствующий симптом с эффектом автозагара.



Дебра обратилась в больницу спустя месяц после того, как у нее пожелтели глаза и она почувствовала сильную усталость. По результатам УЗИ и МРТ у пациентки обнаружили закупорку желчных протоков. Во время операции врачи нашли опухоль в поджелудочной железе и удалили ее. Маккуэйг отметила, что опухоль оказалась злокачественной, и ей назначили химиотерапию для уничтожения оставшихся раковых клеток.



Женщина подчеркнула, что через четыре года у ее матери обнаружили тот же тип рака.





«Все было как по учебнику — так же, как у меня. Мама закончила химиотерапию в январе 2024 года, а в сентябре ей сказали, что рак поразил позвоночник и легкие», — пояснила Дебра.