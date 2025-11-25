Николай Дроздов вышел в ремиссию после онкологии

25 ноября 2025, 12:32

Николай Дроздов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Телеведущий и учёный Николай Дроздов сообщил о ремиссии после лечения онкологического заболевания. Последние анализы хорошие, и он отказался от лекарств, сосредоточившись на здоровом образе жизни и тренировках.