Николай Дроздов вышел в ремиссию после онкологии
Телеведущий и учёный Николай Дроздов сообщил о ремиссии после лечения онкологического заболевания. Последние анализы хорошие, и он отказался от лекарств, сосредоточившись на здоровом образе жизни и тренировках.
Супруга Дроздова рассказала Telegram-каналу Mash, что телеведущий проходит реабилитацию: дважды в неделю они тренируют мышцы под руководством инструктора, уделяя внимание спине, ногам и рукам. После таких занятий телеведущий чувствует заметное облегчение.
Дроздов контролирует питание и потребление белка, его рацион включает омлет на завтрак, творог на обед и иногда вегетарианский борщ. Лекарства не принимает, только витамин D и цинк. После летней операции и большой потери крови ранее пришлось лечь в больницу и колоть гормоны, но теперь показатели восстановились.
Читайте также: