«Безумно жаль Веру»: директор Юлии Началовой переживает за судьбу дочери певицы
Болезнь Евгения Алдонина встревожила окружение Юлии Началовой
Экс-директор Юлии Началовой, Анна Исаева, публично высказалась о непростой ситуации вокруг 19-летней Веры Алдониной — дочери певицы и футболиста Евгения Алдонина. Об этом сообщает Super.
После того как спортсмен раскрыл, что уже год борется с раком поджелудочной железы, Анна призналась, что особенно переживает за его наследницу.
Исаева вспомнила, что хорошо знала мать Евгения Алдонина, которая ушла из жизни из-за онкологии, и предполагает, что заболевание может иметь наследственную природу. Она искренне сочувствует Вере и не понимает, почему на молодую девушку выпали такие тяжёлые испытания.
«Я очень любила маму Жени. Она сгорела от рака. Это вполне может быть генетическим заболеванием. Я узнала о его болезни летом… Мне безумно жаль Веру. Я не понимаю, за что такие испытания выпали на долю этой девочки. Я сама это прохожу с мужем, и я по-настоящему сочувствую Жене», — призналась Исаева.Напомним, что Евгений Алдонин уже год проходит лечение от рака поджелудочной железы. За это время 45-летний футболист перенёс несколько операций, значительно изменился внешне и часть терапии проходил в Москве, а сейчас — в Германии. Несмотря на тяжёлый диагноз, Алдонин остаётся решительным.