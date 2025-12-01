«Безумно жаль Веру»: директор Юлии Началовой переживает за судьбу дочери певицы

01 декабря 2025, 12:00

Болезнь Евгения Алдонина встревожила окружение Юлии Началовой

Юлия Началова (Фото: Instagram* / @julianachalova)

Экс-директор Юлии Началовой, Анна Исаева, публично высказалась о непростой ситуации вокруг 19-летней Веры Алдониной — дочери певицы и футболиста Евгения Алдонина. Об этом сообщает Super.





Исаева вспомнила, что хорошо знала мать Евгения Алдонина, которая ушла из жизни из-за онкологии, и предполагает, что заболевание может иметь наследственную природу. Она искренне сочувствует Вере и не понимает, почему на молодую девушку выпали такие тяжёлые испытания.





«Я очень любила маму Жени. Она сгорела от рака. Это вполне может быть генетическим заболеванием. Я узнала о его болезни летом… Мне безумно жаль Веру. Я не понимаю, за что такие испытания выпали на долю этой девочки. Я сама это прохожу с мужем, и я по-настоящему сочувствую Жене», — призналась Исаева.