Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализировали в Москве

30 сентября 2025, 20:30

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Мать лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» – нарушением кровообращения в задних отделах мозга. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.