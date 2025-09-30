Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализировали в Москве
Мать лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» – нарушением кровообращения в задних отделах мозга. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что в клинику 72-летнюю Лилию Наильевну доставил лично сын. Сейчас состояние женщины уточняется, врачи проводят необходимые обследования и назначают лечение.
Поклонники и близкие желают Лилии Жуковой скорейшего выздоровления и надеются на её быстрое возвращение к нормальной жизни.
