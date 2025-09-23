Достижения.рф

Слухи о госпитализации Панкратова-Чёрного получили опровержение

Представитель опроверг слухи о госпитализации Александра Панкратова-Чёрного
Александр Панкратов-Чёрный (Фото: Instagram* @pankratovcherny_official)

Представитель актёра Александра Панкратова-Чёрного Сергей опроверг информацию о его госпитализации.



Мужчина заявил агентству «Москва 24», что с артистом всё хорошо. Поводом для слухов стало сообщение на сайте Курганской филармонии от 23 сентября.

В нём говорилось, что Панкратов-Чёрный не сможет выступить в спектакле «Женихи» из-за экстренной госпитализации. Его роль в постановке исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

Некоторые СМИ писали, что причиной госпитализации стали осложнения на фоне онкологического заболевания. Болезнь обнаружили в лёгких актёра два месяца назад во время лечения хронического бронхита.

Ранее врачи запретили Александру Панкратову-Чёрному сигареты из-за угрозы жизни.

