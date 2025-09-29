Экс-замглавы Свердловской области экстренно госпитализировали прямо с допроса
Бывший высокопоставленный чиновник Свердловской области Олег Чемезов попал в больницу прямо во время следственных действий.
По информации Telegram-канала Baza, его резкое ухудшение здоровья произошло из-за острого болевого синдрома в области живота. Экстренная госпитализация стала неожиданностью для правоохранителей. Адвокаты Чемезова подтвердили наличие медицинских документов, которые свидетельствуют о серьезности его состояния.
Напомним, что мужчину задержали 29 сентября 2025 года в Екатеринбурге. Следствие вменяет ему часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
