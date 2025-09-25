Состояние Александра Збруева ухудшилось, все спектакли с его участием перенесли

25 сентября 2025, 15:50

Александр Збруев (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Состояние здоровья народного артиста Александра Збруева ухудшилось, в связи с чем все его ближайшие спектакли в «Ленкоме Марка Захарова» и Театре на Малой Бронной перенесены до его выздоровления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





По информации источников, Збруев сейчас находится дома, жалуется на головные боли и общую слабость.



В беседе с журналистами сам актёр подтвердил, что пока не в состоянии работать.





«А как человек может себя чувствовать в 87 лет? Пока не работаю. Пока я не в том состоянии, чтобы работать. Думаю, к октябрю буду получше», – сообщил Збруев.