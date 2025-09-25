Состояние Александра Збруева ухудшилось, все спектакли с его участием перенесли
Состояние здоровья народного артиста Александра Збруева ухудшилось, в связи с чем все его ближайшие спектакли в «Ленкоме Марка Захарова» и Театре на Малой Бронной перенесены до его выздоровления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации источников, Збруев сейчас находится дома, жалуется на головные боли и общую слабость.
В беседе с журналистами сам актёр подтвердил, что пока не в состоянии работать.
«А как человек может себя чувствовать в 87 лет? Пока не работаю. Пока я не в том состоянии, чтобы работать. Думаю, к октябрю буду получше», – сообщил Збруев.Поклонники артиста выразили ему поддержку и пожелали скорейшего восстановления. Руководство театров отметило, что график спектаклей с участием Збруева скорректируют в зависимости от его самочувствия.