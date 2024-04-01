Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника рассказала о странностях того дня

Фото: Акция памяти «Журавли», Константин Семенец
Мать певца-колясочника Максима Вербенина, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала телеканалу НТВ о загадочных обстоятельства того дня.
«Обычно Максим всегда опаздывал везде. И тут так получилось, что они приехали заранее, это вообще на него не похоже», — рассказала изданию мать погибшего .Помимо этого, Максим в тот злополучный день напевал песню группы «Пикник» под названием «А движения неловки». В песне поется о спасении некой девушки из мышеловки дорогой ценой.
Мужчина посетил концерт со своей девушкой. Когда в концертный зал ворвались вооруженные террористы, пара уже заняла свои места в зрительном зале. Террористы расстреляли Вербенина в упор, он упал на свою возлюбленную, там самым защитив ее от пуль.
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