Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника рассказала о странностях того дня

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил следователям изучить связи между всеми обвиняемыми в нападении, а также установить организаторов и заказчиков теракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу СК.