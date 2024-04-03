Мать причастного к теракту в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева прокомментировала произошедший теракт и назвала его страшным горем.
«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — цитирует женщину РИА Новости.
Напомним, 1 апреля Басманный суд столицы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. Он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке.
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