Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода арестован на два месяца

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Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» на два месяца Якубджони Юсуфзода, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По версии следствия, за несколько дней до нападения на концертный зал, он перечислил соучастнику деньги, чтобы оплатить проживание террористов. Ещё одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта.
Задержали его 25 марта при случайном стечении обстоятельств. Юсуфзода увидел полицейскую машину и начал убегать, чем привлёк к себе внимание.
Басманный суд Москвы заключил подозреваемого в следственный изолятор до 25 мая.
Напомним, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли не менее 144 человек.
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Задержали его 25 марта при случайном стечении обстоятельств. Юсуфзода увидел полицейскую машину и начал убегать, чем привлёк к себе внимание.
Напомним, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли не менее 144 человек.
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Евгения Парфентьева