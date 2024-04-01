«Трое детей, 25 лет»: Появились данные о десятом фигуранте по делу о теракте в «Крокусе»

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Десятый фигурант по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоды женат, у него есть трое детей, ранее не судим, сообщает Telegram-канал Mash.
«Юсуфзода 25 лет, родился в селе Могиен в Таджикистане. Он женат, есть трое детей. Ранее не судим. На момент задержания работал на стройке — неофициально», — говорится в сообщении.После теракта в «Крокусе» он переводил одному из террористов денежные средства.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.
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Алёна Самарева