Установлено, кем в Москве работал десятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

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Десятый фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджон Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом. Об этом изданию РИА Новости сообщила его супруга.
По данным правоохранителей, Юсуфзода перевел задержанным террористам деньги за проживание в съемной квартире в Москве. В настоящее время он арестован до 22 мая.
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