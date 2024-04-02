Установлено, кем в Москве работал десятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.