«Мать-пьяница»: Адвокат озвучил условия, при которых Прилучный заберет детей у Муцениеце

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Судебные тяжбы бывших супругов Агата Муцениеце и Павла Прилучного продолжаются. Недавно Муцениеце призналась, что их общий сын Тимофей, живя с отцом, не общается с ней с августа и просит «оставить его в покое». Актриса почти не видит сына, и ее это сильно беспокоит. Павел прокомментировал высказывание, отметив, что Тимофей еще год назад выразил желание жить с ним. Теперь решение о месте жительства детей Прилучных остается за судом.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов в беседе с «Радио 1» сообщил, что случаи, когда ребенок остается жить с отцом — очень нечастые.
Он объяснил, что при решении вопроса имеет значение микросреда и микроклимат (школа, товарищи, секции, поликлиники), условия проживания ребенка, поведение родителя и мнение самого ребенка.
По его словам, однозначно ситуация меняется, если один из родителей себя скомпрометировал.
Он также дополнил, что параллельно со всеми этими вопросами решается вопрос об общении с ребенком. Однако это устанавливают во время отдельного судебного процесса.
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«В вопросах о месте жительства ребенка есть базовые понятия охраны материнства и детства, которые сохранились с советских времен. И это главная вещь, по которой суд принимает решение, но тут есть масса нюансов, например — степень эмоциональной привязанности и привязки ребенка. Об этом спрашивают у органов опеки, у педагогов, у родителей и у самого ребенка. Если раньше мнение спрашивали в возрасте 10 лет, то сейчас могут спросить гораздо раньше. Но и это мнение не может быть окончательным», — сказал эксперт.
Он объяснил, что при решении вопроса имеет значение микросреда и микроклимат (школа, товарищи, секции, поликлиники), условия проживания ребенка, поведение родителя и мнение самого ребенка.
«Условия проживания ребенка наблюдаются органами опеки. Они выходят на квартиры матери и отца, которые заявлены в суде, и проводят акт обследования, смотрят, где стоит кровать, как стол устроен, какая гигиена в комнате. Могут побеседовать с жильцами и потом составить так называемые заключения. Но большое значение имеет мнение самого ребенка», — рассказал адвокат.
По его словам, однозначно ситуация меняется, если один из родителей себя скомпрометировал.
«Это имеется ввиду угроза половой неприкосновенности, задержка в развитии, уголовное прошлое, факторы насилия над ребенком, наркотики — маргинальная составляющая. Когда, например, мать-пьяница, наркоманка и ведет разгульный образ жизни. Если же с этим все нормально, то суд смотрит, какой доход, какая микросреда, какие условия проживания», — сообщил Алишер Захидов.
Он также дополнил, что параллельно со всеми этими вопросами решается вопрос об общении с ребенком. Однако это устанавливают во время отдельного судебного процесса.
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Анастасия Бондарева