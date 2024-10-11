«Мать-пьяница»: Адвокат озвучил условия, при которых Прилучный заберет детей у Муцениеце

Судебные тяжбы бывших супругов Агата Муцениеце и Павла Прилучного продолжаются. Недавно Муцениеце призналась, что их общий сын Тимофей, живя с отцом, не общается с ней с августа и просит «оставить его в покое». Актриса почти не видит сына, и ее это сильно беспокоит. Павел прокомментировал высказывание, отметив, что Тимофей еще год назад выразил желание жить с ним. Теперь решение о месте жительства детей Прилучных остается за судом.