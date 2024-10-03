«Жмот и скряга»: почему Агата Муцениеце назвала новый суд с Прилучным «адом» и с кем останутся дети

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства. В данный момент актеры решают, с кем будут жить их общие дети. О том, как прошел судебный процесс и почему актриса назвала его «адом» расскажет редакция «Радио 1».
Судебный процесс Муцениеце и Прилучного
Вечером 2 октября прошло очередное судебное заседание, на которое экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце прибыли лично. Это было первое слушание по делу об определении места жительства их совместных детей — 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. Заседание длилось почти пять часов. Павел, общаясь с журналистами, отметил, что дело все еще в процессе, и подчеркнул, что в первую очередь думает о своих детях, но подробностей раскрыть не может. Агата, в свою очередь, отказалась от комментариев и покинула зал суда в явно расстроенном состоянии, пишет издание «Super.ru».
Агата Муцениеце рассказала о судебном процессе с Прилучным
В своих социальных сетях артистка поделилась своими впечатлениями от заседания. Она не скрывает, что шокирована происходящим. Пока суд не вынес окончательного решения, борьба за опеку над детьми продолжается.
«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит — это полный ад. Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе! Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — написала актриса в телеграм-канале.
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
Прилучный заявил, что действует в интересах детей
«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту 5-tv.ru, покидая здание суда.
По словам Павла, сейчас он не может разглашать детали, поскольку судебный процесс все еще идет. Он также заявил, что информация о сборе некоего компромата на экс-жену— «глупости».
«Мы ведем законную игру», — отметила адвокат Прилучного.
Суд по поводу алиментов
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Напомним, ранее Агата уже судилась с экс-супругом по поводу алиментов и выиграла дело. Тогда она недоумевала, почему Павел, обладая финансовыми возможностями, не спешит поддерживать своих детей материально.
«Прерву свое молчание. Скажу только одно: 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям», — сообщила она.
Реакция подписчиков
«Паша жмот и скряга», «Он хочет забрать детей, чтобы Агата платила ему, а не он ей, расчетливый», — пишут пользователи Сети.
При этом, как отмечают эксперты, если суд определит место жительства Тимофея и Мии с отцом, то, возможно, актёра вообще освободят от алиментных обязательств и действительно возложат их на Агату. Поговаривают, что Павел настолько зол на бывшую жену, что вообще собирается лишить её родительских прав.
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Анастасия Хохлова