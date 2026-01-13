Пентагон хочет внедрить ИИ Grok от компании xAI, принадлежащей Илону Маску

13 января 2026, 11:19

Фото: iStock/Aaron Seltzer

Пентагон планирует внедрить искусственный интеллект компаний Google и xAI, принадлежащей Илону Маску, в свои базы данных. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Пит Хегсет, передает Associated Press.