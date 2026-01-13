Пентагон хочет внедрить ИИ Grok от компании xAI, принадлежащей Илону Маску
Пентагон планирует внедрить искусственный интеллект компаний Google и xAI, принадлежащей Илону Маску, в свои базы данных. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Пит Хегсет, передает Associated Press.
По его словам, ИИ-модели получат доступ как к несекретным, так и к секретным сетям ведомства. Внедрение технологий планируется завершить до конца января. Хегсет отметил, что искусственный интеллект будет обеспечен «всеми необходимыми данными», включая разведывательную информацию.
Министр подчеркнул, что военные системы ИИ не будут ограничены политкорректностью и должны работать без идеологических рамок, которые, по его мнению, мешают их законному применению в военных целях.
ИИ Grok от компании xAI ранее подвергался критике из-за экстремистских и антисемитских высказываний. Кроме того, сервис был заблокирован в Малайзии и Индонезии после скандала с генерацией откровенных изображений, а власти Великобритании начали официальное расследование возможных нарушений в его работе.
