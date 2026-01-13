Премьер Стармер пригрозил взять под контроль чат-бота Маска Grok
Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер выступил с предупреждением в адрес компании X, принадлежащей Илону Маску. Об этом сообщает Sky News.
По словам политика, Лондон готов установить контроль над чат‑ботом Grok, если платформа не прекратит генерировать изображения сексуального характера с участием женщин и детей.
В своём обращении Стармер подчеркнул, что онлайн‑платформа обязана нести ответственность за материалы, генерируемые её ИИ‑инструментами. Британское правительство намерено вмешаться ради безопасности пользователей и защитить несовершеннолетних, заявил премьер.
Ранее поступали сообщения о том, что нейросеть Grok позволяла пользователям создавать сексуализированные дипфейки с изображением реальных людей, что вызвало серьёзную обеспокоенность в обществе и среди регуляторов.
