Мать Сергея Соседова приехала на церемонию прощания с сыном
Невестка музыкального критика Сергея Соседова рассказала, что его мать Антонина тяжело переживает смерть сына. На Троекуровское кладбище женщину привезли старший сын Владимир и его жена. Родные помогают ей передвигаться.
В беседе с NEWS.ru невестка сообщила, что Антонина Соседова почти не разговаривает из-за горя. Семья поддерживает ее во время траурной церемонии.
Прощание с телеведущим проходит 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Гроб с телом критика доставили туда днем ранее.
Сергей Соседов умер 23 сентября в Якутии. Он приехал в регион как председатель жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Журналист сорвался с лестницы и получил тяжелую травму головы. Медики боролись за его жизнь, однако отек мозга вызвал осложнения.
Широкая аудитория узнала Соседова в 1995 году после его появления в программе «Акулы пера» на ТВ-6. Позднее он стал одним из самых известных музыкальных обозревателей российского шоу-бизнеса.
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