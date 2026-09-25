«Упал и захрипел»: в эфире шоу «Малахов» озвучили настоящую причину смерти Сергея Соседова. О чем предупреждала мать и последнее, что произнес критик

25 сентября 2026, 19:09

Фото: кадр из эфира программы «Малахов»

24 сентября в эфире программы «Малахов» вышел выпуск, посвящённый музыкальному критику Сергею Соседову, жизнь которого трагически оборвалась 23 сентября в Якутии. Как он провёл свои последние минуты и что стало настоящей причиной ухода — расскажет «Радио 1».





Содержание Последняя поездка музыкального критика Противоречивые версии гибели самого строгого судьи звёздного Олимпа Человек, которого боялись звезды: история Сергея Соседова

Последняя поездка музыкального критика

Фото: кадр из эфира программы «Малахов»

«Он хотел переодеться и спуститься на обед. Настроение было хорошее, ничего не предвещало беды. После этого он начал подниматься по лестнице, дошёл до третьего пролёта и со ступеньки упал навзничь на площадку между первым и вторым этажами. Он был без сознания, слышались только хрипы», — рассказал Виктор.

«Когда его несли, я просил только об одном — чтобы он жил. Но, видимо, он этого не услышал. Буквально через 30 минут мне позвонили из больницы и сказали, что он в тяжёлом состоянии... На консилиуме решили, что нужна операция. Примерно в 23:00 мне сообщили, что в 22:45 по местному времени Сергей Васильевич скончался. Травма была несовместима с жизнью», — заявил Беззубов в программе «Малахов».

Фото: кадр из эфира программы «Малахов»

Противоречивые версии гибели самого строгого судьи звёздного Олимпа

«Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришёл со съёмок, стало плохо, врачи скорой не спасли», — цитирует Дворцова «Газета.ru».

«Вот он спускался в отеле по лестнице, упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», — поделилась женщина.

«Позвонила племянница и сказала, что Сергей умер. Антонина Петровна вся в слезах. Постоянно повторяет: „Я не хотела его пускать, зачем он поехал“. Это её главные слова. Знаете, я боюсь за неё — она гипертоник, у неё давление за 200. Что будет дальше», — поделилась соседка.

Человек, которого боялись звезды: история Сергея Соседова

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)