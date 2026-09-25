«Упал и захрипел»: в эфире шоу «Малахов» озвучили настоящую причину смерти Сергея Соседова. О чем предупреждала мать и последнее, что произнес критик
24 сентября в эфире программы «Малахов» вышел выпуск, посвящённый музыкальному критику Сергею Соседову, жизнь которого трагически оборвалась 23 сентября в Якутии. Как он провёл свои последние минуты и что стало настоящей причиной ухода — расскажет «Радио 1».
Последняя поездка музыкального критика23 сентября Сергей Соседов скоропостижно скончался. Телеведущему было 58 лет. О смерти журналиста одним из первых в соцсетях сообщил его коллега по проекту «Суперстар!» Вадим Такменев. 24 сентября в эфире программы «Малахов» вышел выпуск, посвящённый музыкальному критику.
Кадры прокомментировал организатор конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов. По его словам, на записи видно участок, где Соседов встал на ступеньку, после чего упал назад. Организатор считает, что критик получил механическую травму именно в результате падения.
«Он хотел переодеться и спуститься на обед. Настроение было хорошее, ничего не предвещало беды. После этого он начал подниматься по лестнице, дошёл до третьего пролёта и со ступеньки упал навзничь на площадку между первым и вторым этажами. Он был без сознания, слышались только хрипы», — рассказал Виктор.Продюсер сразу вызвал скорую. Вместе с помощниками он положил Сергея Васильевича на носилки и вынес из отеля.
«Когда его несли, я просил только об одном — чтобы он жил. Но, видимо, он этого не услышал. Буквально через 30 минут мне позвонили из больницы и сказали, что он в тяжёлом состоянии... На консилиуме решили, что нужна операция. Примерно в 23:00 мне сообщили, что в 22:45 по местному времени Сергей Васильевич скончался. Травма была несовместима с жизнью», — заявил Беззубов в программе «Малахов».
Противоречивые версии гибели самого строгого судьи звёздного ОлимпаПродюсер Сергей Дворцов говорил о возможном отрыве тромба. Он рассказал, что Соседову стало плохо после работы в кадре.
«Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришёл со съёмок, стало плохо, врачи скорой не спасли», — цитирует Дворцова «Газета.ru».Однако другие инсайдеры утверждают, что критик чувствовал себя хорошо и на здоровье не сетовал. Мать погибшего журналиста Антонина Соседова поделилась с РЕН ТВ подробностями случившегося. Несчастье произошло в гостинице.
«Вот он спускался в отеле по лестнице, упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», — поделилась женщина.Осознание случившегося пришло к Антонине Соседовой не сразу — по её признанию, сначала она не могла в это поверить. Сейчас многих волнует, как будет жить 90-летняя мать Сергея Соседова — сын много лет был рядом с ней и оставался для неё опорой и поддержкой. Соседка Антонины Петровны Александра Зуева рассказала, что пенсионерка уже второй день не может сдержать слёз.
«Позвонила племянница и сказала, что Сергей умер. Антонина Петровна вся в слезах. Постоянно повторяет: „Я не хотела его пускать, зачем он поехал“. Это её главные слова. Знаете, я боюсь за неё — она гипертоник, у неё давление за 200. Что будет дальше», — поделилась соседка.
Человек, которого боялись звезды: история Сергея СоседоваСергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Его отец Василий Матвеевич много лет служил в органах внутренних дел, мать Антонина Петровна работала инженером-техником. У Сергея был старший брат Владимир. В школьные годы мальчик демонстрировал успехи в гуманитарных дисциплинах, участвовал в олимпиадах и писал сочинения. Будущий критик вспоминал, что интерес к анализу характеров и поступков людей он заметил у себя ещё в юности. Будучи подростком, Сергей был сильно впечатлён концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и песней «Арлекино» в исполнении Аллы Пугачёвой.
В 1983 году Соседов окончил музыкальное заведение по классу фортепиано, а в 1985 году завершил обучение в обычной школе. В период с 1984 по 1993 год «гроза всего отечественного шоу-бизнеса» посещал лекции по теории и истории музыки в музыкальном училище и консерватории. В 1988 году прошёл обучение на режиссёрских курсах Московского областного института культуры. Профессиональная карьера Соседова началась в газете «Гудок», где в 1989 году было опубликовано его первое интервью с Эдитой Пьехой, положившее начало работе в качестве музыкального критика и журналиста.
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Широкую известность Сергей получил благодаря участию в телепрограмме «Акулы пера» на канале ТВ-6. Параллельно с работой на телевидении он сотрудничал с печатными изданиями, в частности с газетой «Российские вести». Позже работал в жюри музыкальных шоу «Ты — суперстар!», «Х-Фактор», вёл ток-шоу «За гранью».
Член Союза журналистов Москвы Сергей Соседов никогда не состоял в официальном браке и предпочитал не распространяться о деталях своей личной жизни. В эфире программы «Секрет на миллион» мужчина упоминал о желании завести ребёнка с помощью суррогатной матери, однако на тот момент не принял окончательного решения и не реализовал эти планы. Телеведущий проживал вместе с матерью.