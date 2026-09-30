Онколог назвал возможные осложнения лучевой терапии после операции Симоньян
Главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян потребовалось хирургическое вмешательство после изменений, обнаруженных на ПЭТ/КТ. Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что лучевое лечение способно затрагивать расположенные рядом здоровые структуры, поэтому такие находки требуют внимания медиков.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист пояснил: один из распространенных эффектов облучения — повреждение небольших сосудов. На их месте со временем формируется соединительная ткань, развивается фиброз. Иногда он затрудняет рост оставшихся опухолевых клеток, однако для органов подобные изменения несут риски.
При лечении рака молочной железы врачи следят за состоянием лимфатической системы, легких и сердца. Облучение области груди способно нарушить отток лимфы и вызвать стойкий отек руки. Такое состояние сопровождает воспаление и снижает местную защиту тканей, поэтому даже небольшая травма кожи повышает опасность инфекции.
Еще одним возможным осложнением врачи называют лучевой пульмонит. Воспаление возникает при повреждении тканей в зоне легких и без контроля может перейти в фиброз. Отдельного наблюдения требует сердечная мышца, поскольку излучение иногда влияет на ее клетки и сосуды.
Черемушкин назвал поражение сердца наиболее тяжелым вариантом последствий. Разрастание фиброзной ткани ухудшает способность органа наполняться кровью и направлять ее по сосудам, что со временем грозит сердечной недостаточностью. О диагнозе Симоньян стало известно в сентябре 2025 года: журналистка сообщила о срочной операции, а позднее рассказала, что проходит лечение от рака.
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