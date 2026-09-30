Онколог назвал возможные осложнения лучевой терапии после операции Симоньян

30 сентября 2026, 10:03

Врач Черемушкин: лучевая терапия затрагивает здоровые ткани

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @t.me/msimonyan)

Главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян потребовалось хирургическое вмешательство после изменений, обнаруженных на ПЭТ/КТ. Врач-онколог Евгений Черемушкин отметил, что лучевое лечение способно затрагивать расположенные рядом здоровые структуры, поэтому такие находки требуют внимания медиков.