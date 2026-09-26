Юрист ответил, как правоохранители изучат смерть Сергея Соседова

26 сентября 2026, 18:13

Юрист Хаминский: смерть Соседова изучат после медицинской экспертизы

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что правоохранительные органы изучат смерть музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова на предмет наличия состава преступления по статьям УК РФ.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что главные выводы изложат после судебно-медицинской экспертизы.

«Падение с лестницы — пожалуй, самый опасный вид бытового травматизма. В любом случае органы внутренних дел будут проводить проверку. В первую очередь на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека», — сообщил юрист.