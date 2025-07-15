Мать сорвала побег сына с любовницей, инсценировав взрыв в самолете
В Бангладеш женщина инсценировала угрозу взрыва на борту самолета, чтобы предотвратить побег своего сына с любовницей в Непал.
Как сообщает Dhaka Tribune, мужчина по имени Имон планировал вылететь из Дакки в Катманду с возлюбленной рейсом Biman Bangladesh Airlines. Мать мужчины и его жена, узнав о планах Имона, решили сорвать его побег.
По совету друга Имона, они сообщили диспетчерам о заложенной в самолете бомбе, что привело к отмене рейса.
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