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Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами

Mash: теплоход едва не потопил прогулочный катер с туристами в Петербурге
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в Санкт-Петербурге. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».



Инцидент произошел в ночь на 15 июля на Крюковом канале. По словам очевидцев, они двигались в разрешенном направлении. В этот момент рядом с ними проплывало судно «Ковчег». Сначала теплоход обдал катер мощной волной, затем начал движение задним ходом, едва не потопив отдыхающих.

Западное МСУТ СК России организовало доследственную проверку по данному факту. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.



Перед этим сообщалось, что из-за столкновения двух теплоходов на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге пострадал ребенок.

Лидия Пономарева

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