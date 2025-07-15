Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами
Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в Санкт-Петербурге. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в ночь на 15 июля на Крюковом канале. По словам очевидцев, они двигались в разрешенном направлении. В этот момент рядом с ними проплывало судно «Ковчег». Сначала теплоход обдал катер мощной волной, затем начал движение задним ходом, едва не потопив отдыхающих.
Западное МСУТ СК России организовало доследственную проверку по данному факту. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.
Перед этим сообщалось, что из-за столкновения двух теплоходов на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге пострадал ребенок.
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