15 июля 2025, 14:04

Mash: теплоход едва не потопил прогулочный катер с туристами в Петербурге

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в Санкт-Петербурге. Момент столкновения опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».