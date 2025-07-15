Охранники ресторана «Злые мальчики» избили женщин ногами из-за отказа оплачивать счет
В турецком Мармарисе охранники ресторана избили туристов из-за отказа оплачивать счет. Об этом сообщает местное издание AKSAM.
Потасовка произошла в заведении Mad Boys еще в начале июля, но видео произошедшего появилось только сейчас. На кадрах видно, как охранники повалили мужчин и женщин на землю, после чего принялись бить их руками и ногами. По словам менеджера ресторана, конфликт спровоцировала семья из пяти человек, которая не собиралась отдавать пять тысяч турецких лир (9,6 тысяч рублей). Сначала туристы оскорбили жителей и флаг страны, потом сами напали на персонал.
Когда на адрес выехали правоохранители, стороны договорились и просто разошлись. Однако публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс. Полиция начала проверку, заведение закрыли на неопределенный срок, а его сотрудников задержали.
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