Охранники ресторана «Злые мальчики» избили женщин ногами из-за отказа оплачивать счет

15 июля 2025, 12:56

Aksam: в Турции охранники ресторана избили туристов из-за отказа оплачивать счет

Фото: iStock/lolostock

В турецком Мармарисе охранники ресторана избили туристов из-за отказа оплачивать счет. Об этом сообщает местное издание AKSAM.