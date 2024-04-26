Мать спасшего из «Крокуса» людей подростка сообщила о звонке из Кремля

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Мать 15-летнего Артема, спасавшего людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала о звонке из администрации президента, передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что подростки, которые помогали людям во время трагичных событий, хотели бы увидеть президента России Владимира Путина.
Собеседница издания пояснила, что во время звонка из Кремля ей задали вопрос о том, действительно ли школьники хотят встретиться с главой государства. Она ответила, что это было бы большой честью и событием.
В настоящее время семья 15-летнего Артема рассматривает возможность увидеться с Владимиром Путиным.
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Собеседница издания пояснила, что во время звонка из Кремля ей задали вопрос о том, действительно ли школьники хотят встретиться с главой государства. Она ответила, что это было бы большой честью и событием.
В настоящее время семья 15-летнего Артема рассматривает возможность увидеться с Владимиром Путиным.
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Анастасия Хохлова