Мать троих детей Дурова рассказал, как его лишили родительских прав

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Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что основателя Telegram лишили родительских прав в Швейцарии после иска. Иск Болгар подала, когда Дуров якобы потребовал переехать в ОАЭ, перестал оплачивать счета и заблокировал доступ к картам.
«Органы опеки многократно, в том числе при мне, пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил», – написала женщина в своем аккаунте в Instagram*.
Болгар сообщила, что расследование потребовал Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии, после данных от органов опеки Женевы Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.
Ранее сообщалось, что Ирина Болгар подала иск о применении насилия Дуровым в отношении, также женщина заявила, что отец прекратил выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц.
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Лия Мурадьян