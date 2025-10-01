Мать троих детей умерла от удара током во время купания с заряжающимся телефоном
Жительница Дублина погибла в ванной, держа на зарядке смартфон
В ирландской столице трагически погибла 47-летняя Энн-Мари О'Горман — мать троих детей. Женщина находилась в ванной с подключённым к зарядке iPhone, когда получила смертельный удар током, сообщает Metro.
Без сознания её обнаружил супруг Джо в их доме в районе Сантри. Как сообщили на слушаниях в коронерском суде Дублина, на теле погибшей — в области груди и левой руки — были зафиксированы характерные ожоги. Несмотря на срочную госпитализацию, в больнице Бомонта женщину спасти не удалось.
Муж рассказал, что, попытавшись вытащить жену из воды, сам почувствовал разряд. Он также выразил обеспокоенность тем, как современные технологии вводят в заблуждение.
«Это создаёт впечатление, что телефон можно спокойно держать рядом с водой. Но никто из производителей не предупреждает, что зарядка в таких условиях смертельно опасна», — отметил Джо.Он добавил, что на устройстве не было никаких предупреждающих надписей о возможной угрозе поражения током при использовании в подобных условиях.