Мать троих детей умерла от удара током во время купания с заряжающимся телефоном

01 октября 2025, 18:18

Жительница Дублина погибла в ванной, держа на зарядке смартфон

Фото: Istock / cerro_photography

В ирландской столице трагически погибла 47-летняя Энн-Мари О'Горман — мать троих детей. Женщина находилась в ванной с подключённым к зарядке iPhone, когда получила смертельный удар током, сообщает Metro.





Без сознания её обнаружил супруг Джо в их доме в районе Сантри. Как сообщили на слушаниях в коронерском суде Дублина, на теле погибшей — в области груди и левой руки — были зафиксированы характерные ожоги. Несмотря на срочную госпитализацию, в больнице Бомонта женщину спасти не удалось.



Муж рассказал, что, попытавшись вытащить жену из воды, сам почувствовал разряд. Он также выразил обеспокоенность тем, как современные технологии вводят в заблуждение.





«Это создаёт впечатление, что телефон можно спокойно держать рядом с водой. Но никто из производителей не предупреждает, что зарядка в таких условиях смертельно опасна», — отметил Джо.