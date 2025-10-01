Достижения.рф

Россиянин выжил после рокового падения с 8 этажа благодаря припаркованной машине

В Петербурге мужчина упал с балкона восьмого этажа на припаркованный автомобиль
Фото: Istock/photosaint

В Санкт-Петербурге мужчина упал с восьмого этажа и приземлился на припаркованный во дворе автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.



Согласно записям с камеры наблюдения, человек упал на легковую машину и пробил лобовое стекло. От удара в автомобиле сработала подушка безопасности, и машину сильно тряхнуло.

Сообщается, что мужчина неаккуратно облокотился на ограждение общего балкона и упал с высоты около 30 метров. Предварительная информация указывает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь.

Ольга Щелокова

