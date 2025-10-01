Россиянин выжил после рокового падения с 8 этажа благодаря припаркованной машине

01 октября 2025, 17:32

В Петербурге мужчина упал с балкона восьмого этажа на припаркованный автомобиль

Фото: Istock/photosaint

В Санкт-Петербурге мужчина упал с восьмого этажа и приземлился на припаркованный во дворе автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.