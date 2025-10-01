Наркокурьер из Ростова попался в Сочи с эфедроном и оборудованными тайниками
В Сочи полицейские пресекли деятельность наркокурьера, подозреваемого в распространении запрещённых веществ на территории города. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Задержание произошло в Центральном районе курорта — сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД остановили 38-летнего жителя Ростова-на-Дону. При досмотре в отделении полиции у мужчины нашли 7 свёртков с порошкообразным веществом.
В ходе оперативной работы выяснилось, что подозреваемый успел оборудовать тайники в Адлерском и Хостинском районах. Из этих укрытий оперативники изъяли ещё 4 аналогичных свёртка.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — производное эфедрона. Общий вес найденного составил 16 граммов.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с покушением на сбыт и незаконным оборотом наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
