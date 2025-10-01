Наркокурьер из Ростова попался в Сочи с эфедроном и оборудованными тайниками

01 октября 2025, 17:41

В Сочи задержан ростовчанин с закладками наркотиков

Фото: Istock / akiyoko

В Сочи полицейские пресекли деятельность наркокурьера, подозреваемого в распространении запрещённых веществ на территории города. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».