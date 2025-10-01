В Пензенской области трансгендера оштрафовали за «пропаганду» у магазина

01 октября 2025, 18:04

Трансгендер из Шемышейки получил штраф за женскую одежду возле магазина «Бобёр»

Фото: Istock / ajr_images

В Пензенской области суд назначил штраф 50-летнему жителю посёлка Шемышейка — его признали виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».