В Пензенской области трансгендера оштрафовали за «пропаганду» у магазина
В Пензенской области суд назначил штраф 50-летнему жителю посёлка Шемышейка — его признали виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным суда, в августе мужчина по имени Виталий Г. появился возле местного продуктового магазина «Бобёр» в женской одежде — с макияжем, маникюром и в образе, соответствующем женскому полу. Это было расценено как попытка публичного позиционирования себя как женщины.
Судебный участок посчитал, что такое поведение могло повлиять на формирование «нетрадиционных сексуальных установок» у окружающих.
Подсудимый на заседание не явился, но был заочно признан виновным. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
