Мать заставляла девятилетнюю дочь воровать из магазина и попалась сама

12 ноября 2026, 19:45

В США арестовали мать за вовлечение девятилетней дочери в кражи

Фото: iStock/Rawpixel

Жительница США Лиза Дебенедиктис заставляла девятилетнюю дочь воровать из магазина и сама попала под следствие. Об этом пишет Law & Crime.