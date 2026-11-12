Мать заставляла девятилетнюю дочь воровать из магазина и попалась сама
Жительница США Лиза Дебенедиктис заставляла девятилетнюю дочь воровать из магазина и сама попала под следствие. Об этом пишет Law & Crime.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка складывала товары в розовый рюкзак, пока ее мать отлучилась в туалет. Вернувшись, женщина сама положила туда упаковку чистящих салфеток. Среди похищенного оказались позолоченные серьги за $19,99, сладости и другие покупки — в общей сложности на $25,9.
Сама американка действовала по другой схеме: на кассе самообслуживания она пропустила сканирование части товаров, включая продукты, косметику, краску и наклейки, и вынесла таким образом еще $47,27. Однако охрана заметила происходящее и вызвала полицию — мать и дочь задержали на выходе из торговой точки.
Следователи выяснили, что Дебенедиктис не только знала о воровстве девочки, но и помогала ей. Женщине предъявили обвинение в краже и вовлечении несовершеннолетней в противоправные действия.
Позже она заключила сделку со следствием. Тогда дело о вовлечении ребенка закрыли, а за кражу ей назначили два года пробационного надзора. При этом 30 дней под стражей она все же проведет — но по другому делу, о вождении с приостановленными правами.
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