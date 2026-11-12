Во Франции нашли украденные работы Пикассо

12 ноября 2026, 19:08

Во Франции обраружили шесть гравюр Пикассо, украденных из ресторана

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Шесть гравюр Пабло Пикассо, украденных из ресторана L’Amandier в деревне Мужен на Французской Ривьере, обнаружили в доме неподалеку. Об этом сообщает New York Times.





Кражу совершили в ночь на 2 октября. Двое мужчин в масках проникли в зал Salon Picasso и забрали шесть работ, третий сообщник ожидал их в автомобиле. Стоимость похищенного превышает 100 тысяч евро (около 9 миллионов рублей).



Гравюры нашли 3 ноября в ходе обыска — они лежали рядом с садовыми инструментами и стопкой белья. Дом, где спрятали добычу, находился рядом с рестораном. Все шесть работ уцелели, их вернули владельцу — коллекционеру Матье Отану.



Полиция задержала семь подозреваемых. По версии следствия, трое из них непосредственно участвовали в краже, остальные могли помогать с логистикой или сокрытием похищенного. Следствие также связывает это дело с угоном автомобиля, совершенным за несколько месяцев до кражи в том же регионе.





«Эти преступники вовлечены в разные виды преступлений, поэтому они адаптируются к тому, что приносит деньги», — заявил командир местной военной полиции Гийом Пледи.