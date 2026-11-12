Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе

12 ноября 2026, 19:32

Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Нижегородской области

Кадр из видео: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.