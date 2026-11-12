Рейсовый автобус перевернулся на российской трассе
Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Нижегородской области
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, авария произошла на автодороге Линда — Бор в районе села Спасское. Предварительно, транспорт съехал в кювет и опрокинулся. В этот момент в салоне находились семь пассажиров, трое из них обратились за медицинской помощью.
В настоящее время на месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее сообщалось, что в Уфе при столкновении автобуса и служебного транспорта травмы получили шесть человек.
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