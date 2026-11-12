В российской школе кормят детей блюдами с опарышами
В Нижегородской области в столовой одной из школ подавали блюда с опарышами. Об этом сообщает местный телеканал «Кстати».
По его данным, от детей и их родителей регулярно поступают жалобы на личинки, волосы и даже кусочки железа в еде. Однако в администрации учебного заведения эту информацию отвергли, заявив, что проверяют продукты, и они соответствуют стандартам качества.
Директор Теряевской школы Наталья Парнюгина пояснила, что представители школы и медики всегда снимают бракераж перед выдачей еды, продукция была качественной и нареканий не было. По ее словам, обращение ребенка действительно поступило, но работник столовой, не выяснив причину, просто заменил ему порцию. Парнюгина также отметила, что факт наличия еще предстоит проверить, а фотография доказательством не является.
При этом, по сведениям журналистов, блюдо, в котором якобы обнаружили опарышей, сотрудники школьной столовой выбросили.
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