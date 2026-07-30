Психиатр объяснил, почему при бессоннице не стоит лежать в кровати часами
Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Исаев посоветовал не пытаться уснуть через силу, если сон долго не приходит. По его словам, лучше ненадолго выйти из спальни и выбрать тихое занятие при слабом освещении.
Специалист в беседе с RT рекомендует почитать книгу или заняться другим спокойным делом, не связанным с гаджетами, работой либо физической активностью. Возвращаться в постель следует после появления сонливости. Исаев пояснил, что главная цель такого подхода — сохранить связь кровати со сном и отдыхом. Долгое ворочание и тревожные мысли способны закрепить противоположную привычку: спальня начнёт ассоциироваться с напряжением и переживаниями. Этот принцип используют в когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
Врач призвал обратиться за помощью, если проблемы со сном повторяются несколько раз в неделю, длятся долго и влияют на самочувствие, настроение или работоспособность. Хронической инсомнию считают при продолжительности от трёх месяцев и частоте не реже трёх ночей в неделю. Нарушения сна нередко сопровождают тревожные и депрессивные расстройства. Они могут возникать и при биполярном аффективном расстройстве, поэтому при затяжной бессоннице важно найти её причину и подобрать лечение вместе со специалистом.
Здоровый сон помогает организму восстанавливаться после физических и эмоциональных нагрузок. Во время отдыха нормализуется работа нервной системы, снижается уровень стресса, а мышцы и внутренние органы получают время для восстановления. Регулярный сон также поддерживает иммунитет и помогает легче переносить сезонные инфекции.
Полноценный ночной отдых важен для памяти, внимания и способности принимать решения. Во сне мозг обрабатывает полученную за день информацию, закрепляет навыки и сортирует воспоминания. Поэтому человеку, который высыпается, обычно проще концентрироваться на работе или учёбе и сохранять продуктивность в течение дня.
Качество сна влияет и на эмоциональное состояние. Недосып может усиливать раздражительность, тревожность и перепады настроения, тогда как достаточный отдых способствует психологической устойчивости. Сон не заменяет лечение при депрессии или тревожном расстройстве, но остаётся важной частью заботы о психическом здоровье.
Кроме того, здоровый сон связан с поддержанием нормального обмена веществ, аппетита и работы сердечно-сосудистой системы. При постоянном недосыпе повышается риск переедания, набора веса, высокого давления и других хронических проблем. Большинству взрослых рекомендуется спать примерно 7–9 часов в сутки, соблюдая стабильный режим сна и пробуждения.
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