Психиатр объяснил, почему при бессоннице не стоит лежать в кровати часами

30 июля 2026, 08:21

Психиатр Исаев: при бессоннице не надо пытаться заставить себя уснуть

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Исаев посоветовал не пытаться уснуть через силу, если сон долго не приходит. По его словам, лучше ненадолго выйти из спальни и выбрать тихое занятие при слабом освещении.