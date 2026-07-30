Мошенники придумали новую схему обмана вернувшихся из-за границы россиян
Россиян, вернувшихся из заграничных поездок, начали обманывать по новой схеме – злоумышленники представляются сотрудниками силовых ведомств и пугают связями с запрещёнными организациями. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
По его словам, после возвращения из отпуска или командировки человеку звонят или пишут аферисты, которые притворяются полицейскими, следователями или прокурорами. Они заявляют, что за рубежом гражданин РФ якобы общался с организацией, признанной в России нежелательной или запрещённой.
Затем мошенники начинают запугивать собеседника проверками, блокировкой счетов, запретом на выезд из страны и даже уголовным преследованием. Единственный способ «решить проблему», по их словам, – перевести деньги на так называемый безопасный счёт или передать наличные курьеру. Доверять таким «рекомендациям» ни в коем случае не следует.
Ранее коммерческий директор группы компаний ССК Григорий Шаповал призвал россиян вложиться в курортную недвижимость. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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