Маткапитал разрешили тратить на учебу ребенка от детсада до вуза
Юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина рассказала, что средства материнского капитала можно направить на обучение ребенка — от детского сада до вуза. Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, их можно использовать на оплату детского сада, школы, кружков, репетиторов, вуза и аренды жилья на время учебы. Дошкольное образование доступно сразу после рождения ребенка. Остальные программы родители могут оплатить с трех лет. Возраст учащегося не должен превышать 25 лет. Для использования средств родителю или законному представителю нужно заключить договор об оказании платных образовательных услуг с учебной организацией или индивидуальным предпринимателем.
Шляпина уточнила, что в ряде случаев договор не нужен. Такой порядок действует, если учебное учреждение ведет электронный обмен с Соцфондом. В этом случае фонд сам проверит сведения и переведет деньги.
Материнский капитал — мера государственной поддержки. Семья получает сертификат и может использовать его только на цели, предусмотренные законом.
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