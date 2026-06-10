Маткапитал разрешили тратить на учебу ребенка от детсада до вуза

10 июня 2026, 07:05

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина рассказала, что средства материнского капитала можно направить на обучение ребенка — от детского сада до вуза. Об этом пишет РИА Новости.