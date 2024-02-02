В Домодедово используют особый подход к логопедическим занятиям с детьми

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В Домодедовском комплексном центре используют музыкальный подход к логопедическим занятиям с детьми. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В комплексных центрах Подмосковья специалисты используют различные методики реабилитации и коррекции детей с особенностями развития, а программа подбирается индивидуально под каждого.
Стоит отметить, что после таких занятий родители наблюдают у детей повышение настроения и положительное влияние на их физическое здоровье.
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«Музыка — это не только искусство, но и целебное средство. Логопедические музыкально-игровые упражнения, песенки и распевки, используемые в её практике, способствуют закреплению правильного произношения звуков, развитию просодической стороны речи и координации речи с движением. Основной принцип работы – тесная связь речевого материала с музыкой и движением. Логоритмические игры и упражнения под музыку превращают процесс обучения в увлекательное занятие, вызывая у детей интерес и радость», — поделилась специалист Александра Ковтунова.
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Мира Полтева