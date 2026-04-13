Матрёшка как искусство: МИД РФ объявил творческий конкурс «Архитектура дипломатии»
В России в пятый, юбилейный раз проходит открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии», организованный ГлавУпДК при МИД РФ.
Второй год подряд проект реализуется в международном формате. Тема конкурса — «Матрёшка — разговор орнаментов и красок». Этот узнаваемый символ русской культуры, олицетворяющий семью, единство и благополучие, участникам предлагается переосмыслить через живопись, декоративно-прикладное искусство и ручное творчество.
Впервые лауреатов определят сразу в трёх категориях: «Юные художники» (12–18 лет), «Молодые художники» (18–35 лет) и «Автор малой скульптурной композиции».
Конкурс стартовал 10 марта, приём работ продлится до 10 июня.
