Проходит Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться»
Росмолодежь приглашает на Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Цель — совершенствование механизмов патриотического воспитания и развитие сферы наставничества.
Приглашаются граждане РФ с 16 лет. В частности, педагоги, специалисты по воспитанию, участники патриотических и спортивных объединений, руководители военно-патриотических клубов, сотрудники силовых ведомств, военнослужащие, ветераны и участники боевых действий.
Конкурсные испытания пройдут в несколько этапов. По итогам определятся 106 победителей, которые смогут реализовать собственные проекты и принять участие в значимых социальных мероприятиях.
Среди номинаций значатся — «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник», «Быть примером».
