В Подмосковье стартовал региональный этап конкурса «Воспитатель года»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Государственном гуманитарно-технологическом университете торжественное открыли региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





В конкурсе участвуют 52 педагога дошкольного образования. Это воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре.

«Участникам предстоит пройти ряд профессиональных испытаний: представить визитную карточку «Я – педагог», продемонстрировать опыт работы в формате «Моя педагогическая находка», провести мастер-класс «Мастерская педагога», организовать мероприятие с детьми, а также просветительское занятие с родителями и профессиональный разговор», – перечислили в министерстве.