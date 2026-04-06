В Подмосковье стартовал региональный этап конкурса «Воспитатель года»
В Государственном гуманитарно-технологическом университете торжественное открыли региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В конкурсе участвуют 52 педагога дошкольного образования. Это воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре.
«Участникам предстоит пройти ряд профессиональных испытаний: представить визитную карточку «Я – педагог», продемонстрировать опыт работы в формате «Моя педагогическая находка», провести мастер-класс «Мастерская педагога», организовать мероприятие с детьми, а также просветительское занятие с родителями и профессиональный разговор», – перечислили в министерстве.Региональный этап продлится до 17 апреля. Победитель получит денежный приз в 500 000 рублей и право представить Московскую область в конкурсе «Воспитатель года России».
Как напомнили в ведомстве, Министерство просвещения России объявило 2026-й Годом дошкольного образования в системе образования.