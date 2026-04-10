Стартовал Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств»
Министерство культуры Российской Федерации приступило к организации ежегодного Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (ДШИ).
Цель мероприятия — сохранение и развитие системы художественного образования в стране, выявление и поддержка талантливых педагогов. Конкурс пройдет в три этапа. Региональный — проводится субъектами РФ до 8 июня. Окружной состоится в очном формате в федеральных округах в период с 21 сентября по 18 октября. Федеральный этап (финал) — пройдет в Москве с 16 ноября по 7 декабря.
Состязание проводится по двум номинациям — «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» (для педагогов до 35 лет включительно на 1 января 2027 г.) и «Лучший преподаватель детской школы искусств» (для педагогов от 36 лет). К участию допускаются преподаватели самостоятельных ДШИ (не входящих в структуру профессиональных или высших учебных заведений), которые реализуют предпрофессиональные программы, имеют успешных учеников — лауреатов и дипломантов конкурсов, а также выпускников, поступивших в профильные образовательные организации.
На окружном этапе конкурсантов ждет «Самопрезентация» (до десяти минут), «Открытый урок» на базе местной ДШИ, «Методический семинар» в формате круглого стола. В финале — «Методическая лаборатория» (демонстрация и анализ видеофрагмента урока) и «Творческая лаборатория».
Победители конкурса в каждой номинации получат дипломы и денежные призы в размере 500 тысяч рублей (с учетом НДФЛ). Призеры (участники финала, не ставшие победителями) получат по 200 тысяч рублей. Также предусмотрели специальный приз — 300 тысяч рублей для одного из финалистов.
Кроме того, победители и призеры будут отмечены ведомственными наградами Минкультуры России.
