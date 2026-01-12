Mattel представила первую куклу Барби с аутизмом
Американская компания Mattel представила первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании.
Новая кукла оснащена аксессуарами, которые часто используют люди с аутизмом: наушниками с шумоподавлением, спиннером и планшетом с приложениями для альтернативной коммуникации. Отмечается, что локти и запястья Барби сделаны более подвижными — усиленная жестикуляция помогает некоторым людям с РАС лучше воспринимать информацию и выражать эмоции.
Взгляд куклы направлен немного в сторону, что символизирует избегание прямого зрительного контакта, характерное для части людей с расстройством аутичного спектра. При разработке модели Mattel сотрудничала с американской некоммерческой организацией Autistic Self Advocacy Network (ASAN), которая занимается защитой прав людей с аутизмом.
Ранее компания уже выпускала инклюзивные версии Барби — в частности, куклу с нарушением зрения, с синдромом Дауна и с диабетом первого типа. Эти модели создавались совместно с профильными организациями: Американским фондом слепых, Национальным обществом людей с синдромом Дауна и исследовательской организацией Breakthrough T1D. Каждая из таких кукол получила характерные детали и аксессуары, отражающие особенности соответствующих состояний.
