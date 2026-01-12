В Екатеринбурге полицейские задержали на улицах 82 ребенка
В Екатеринбурге после профилактических рейдов полицейские задержали на улицах 82 ребёнка, которые находились без присмотра взрослых. Об этом сообщили в городском управлении МВД.
Как уточнили в URA.RU, большинство несовершеннолетних — 78 человек — оказались жителями Свердловской области. Ещё двое детей приехали из других регионов России, а двое имеют иностранное гражданство. Всех несовершеннолетних передали законным представителям или направили в специализированные учреждения.
Параллельно правоохранители привлекли к административной ответственности около 60 взрослых. В 46 случаях речь шла о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Остальные нарушения касались сопутствующих административных проступков.
В МВД подчеркнули, что рейды носили профилактический характер. В операции приняли участие более 200 человек, включая сотрудников полиции, Росгвардии, представителей народных дружин, комиссий по делам несовершеннолетних, а также работников сфер образования, здравоохранения и социальной политики. Целью мероприятий было снижение детской безнадзорности и предотвращение правонарушений.
