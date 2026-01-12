Семнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара

12 января 2026, 10:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Аэропорт Краснодара столкнулся с проблемами, задержав семнадцать рейсов. По информации с онлайн-табло, на 9:50 мск девять вылетов и восемь прилетов не успевают в расписание. Об этом пишет РИА Новости.