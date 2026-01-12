Семнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара
Аэропорт Краснодара столкнулся с проблемами, задержав семнадцать рейсов. По информации с онлайн-табло, на 9:50 мск девять вылетов и восемь прилетов не успевают в расписание. Об этом пишет РИА Новости.
На вылет задерживаются два рейса в Москву (Шереметьево и Внуково) и два рейса в Санкт-Петербург. Также проблемы коснулись направлений в Кутаиси, Ташкент, Стамбул, Ереван и Казань.
На прилет не успевают два рейса из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Ташкента, Стамбула и Казани. Отмены пока не зафиксированы. Пассажиров призывают следить за обновлениями и заранее планировать свои поездки.
Ранее стало известно, что в ряде российских епархий впервые состоялась специальная церковная служба «о вразумлении женщин, имеющих намерение погубить младенца во утробе».
