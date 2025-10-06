Старейшему мужчине на планете Нето исполнилось 113 лет
Старейшему мужчине в мире, бразильцу Жоао Мариньо Нето 5 октября исполнилось 113 лет. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.
Нето отметил юбилей в кругу семьи. В честь праздника представители Гиннесса вспомнили слова долгожителя о секрете долголетия — по его мнению, залог жизни в хорошем окружении и добрых людях рядом.
Жоао Мариньо Нето родился в 1912 году в бразильской семье фермеров. Сегодня у него шесть детей, 22 внука, 15 правнуков и три праправнука. Статус старейшего мужчины в мире он получил в ноябре 2024 года после смерти британца Джона Тиннисвуда, которому было 112 лет.
Старейшей ныне живущей женщиной является британка Этель Катерхэм, которая 21 августа отпраздновала 116-летие. Внучка Нето передала ей поздравление от своего прадеда.
