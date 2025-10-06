Старейшему мужчине на планете Нето исполнилось 113 лет

06 октября 2025, 17:59

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Старейшему мужчине в мире, бразильцу Жоао Мариньо Нето 5 октября исполнилось 113 лет. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.