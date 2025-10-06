В ГД оценили заявление Меркель о срыве переговоров с Россией в 2021 году
Депутат Новиков: Меркель перекладывает вину за начало СВО на Польшу и Прибалтику
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель перекладывает вину за эскалацию между Россией и Украиной на Польшу и страны Прибалтики в попытке снять с себя ответственность. Так считает депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.
Напомним, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку решения украинского конфликта, а также переговоры с Россией, и таким образом косвенно спровоцировали начало российской спецоперации на Украине.
По словам Новикова, такими заявлениями Меркель пытается переписать историю и оправдать свою политику.
«Меркель, безусловно, не хотелось бы войти в историю как политическому деятелю, причастному к обострению конфликта между Россией и странами Запада. Она старается переложить ответственность на Польшу и прибалтийские государства, чья радикальная антироссийская позиция давно известна», — пояснил депутат в разговоре с Pravda.Ru.
Новиков уточнил, что переговоры, которые должны были состояться в 2021 году, могли изменить ситуацию, если бы стороны смогли прийти к компромиссу.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич считает, что Меркель находится в «политическом гробу», в котором ей скучно.
«Многие политики спустя годы, а иногда и десятилетия нахождения на глубочайшей периферии, вдруг возвращаются, дают уникальные интервью, открывают какие-то неожиданные грани и сюжеты о тех событиях, которые давно уже прошли», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
Он добавил, что поляки и прибалты действительно постарались, чтобы испортить отношения России и Европы, однако основная ответственность за это лежит на ведущих европейских странах.