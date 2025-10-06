06 октября 2025, 17:58

Депутат Новиков: Меркель перекладывает вину за начало СВО на Польшу и Прибалтику

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель перекладывает вину за эскалацию между Россией и Украиной на Польшу и страны Прибалтики в попытке снять с себя ответственность. Так считает депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.





Напомним, Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в 2021 году Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку решения украинского конфликта, а также переговоры с Россией, и таким образом косвенно спровоцировали начало российской спецоперации на Украине.



По словам Новикова, такими заявлениями Меркель пытается переписать историю и оправдать свою политику.





«Меркель, безусловно, не хотелось бы войти в историю как политическому деятелю, причастному к обострению конфликта между Россией и странами Запада. Она старается переложить ответственность на Польшу и прибалтийские государства, чья радикальная антироссийская позиция давно известна», — пояснил депутат в разговоре с Pravda.Ru.

«Многие политики спустя годы, а иногда и десятилетия нахождения на глубочайшей периферии, вдруг возвращаются, дают уникальные интервью, открывают какие-то неожиданные грани и сюжеты о тех событиях, которые давно уже прошли», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.