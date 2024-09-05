Матвиенко оценила программу развития Санкт-Петербурга до 2030 года

В выборах сельских старост в Подмосковье теперь смогут участвовать граждане, не имеющие регистрации, но являющиеся собственниками жилых помещений в населённом пункте, а также обладающие активным избирательным правом. Соответствующий закон в ходе 91-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.