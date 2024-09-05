Матвиенко оценила программу развития Санкт-Петербурга до 2030 года

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Глава Совфеда России Валентина Матвиенко высоко оценила социально-экономическую программу развития Санкт-Петербурга, рассчитанную до 2030 года. Об этом сообщает «Российская газета».
Она подчеркнула, что у этой программы имеются отличные перспективы реализации. Этот документ является не просто набором определённых требований и пожеланий, а активной программой, которая уже реализовывается.
Матвиенко заявила, что эта программа долгосрочного развития региона масштабная и просчитанная. Также она обратила особое внимание на планы по строительству второй кольцевой автодороги и скоростной магистрали.
Кроме того, в проекте отмечается развитие энергетической и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В заключение Матвиенко подчеркнула, что развивать мегаполис без поддержки президента Владимира Путина невозможно.
Напомним, что нынешняя глава Совфеда с 2003 по 2011 год занимала пост губернатора региона и председателя местного правительства.
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Матвиенко заявила, что эта программа долгосрочного развития региона масштабная и просчитанная. Также она обратила особое внимание на планы по строительству второй кольцевой автодороги и скоростной магистрали.
Кроме того, в проекте отмечается развитие энергетической и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В заключение Матвиенко подчеркнула, что развивать мегаполис без поддержки президента Владимира Путина невозможно.
Напомним, что нынешняя глава Совфеда с 2003 по 2011 год занимала пост губернатора региона и председателя местного правительства.
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Анастасия Чинкова