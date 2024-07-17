Матвиенко призналась, что её много раз пытались обмануть мошенники

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что её, как и многих россиян, несколько раз пытались обмануть мошенники. Однако все эти попытки не увенчались успехом, уточнила спикер Совфеда.
Во время пленарного заседания Совета Федерации политик сообщила, что аферистам пока ни разу не удалось её обмануть, хотя попыток было много. Матвиенко также подчеркнула, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком и убеждена в необходимости повышать финансовую грамотность населения страны, причём с детского возраста.
«Надо начинать со школы. Дети будут предупреждены, финансово образованы. И сами не попадутся на удочку мошенников, и родителей смогут от чего-то подобного уберечь», — сказала спикер верхней палаты российского парламента.
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Александр Бойцов