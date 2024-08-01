Матвиенко не исключила формирования федерального округа с новыми регионами

Фото: сайт Кремля
Появление нового федерального округа, в состав которого войдут новые регионы России, не исключено, «но не сегодня». Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она подчеркнула, что формирование нового округа позволит добиться более эффективного государственного управления. Однако в настоящее время перед властями стоит задача добиться целей СВО, успешно завершить её и думать о последующих шагах.
Однако Матвиенко подчеркнула, что власти уделяют много внимания новым регионам, вне зависимости от того, входят они в состав округа или пока чистятся отдельными областями и республиками.
В настоящее время там ведётся активное строительство социальных объектов, жилых домов, дорог. Жизнь там «кипит ключом», поскольку власти заинтересованы в восстановлении этих регионов.
Матвиенко призвала подождать, после чего уже можно будет вновь возобновить принятие решения об объединении регионов в одном округе.
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Однако Матвиенко подчеркнула, что власти уделяют много внимания новым регионам, вне зависимости от того, входят они в состав округа или пока чистятся отдельными областями и республиками.
В настоящее время там ведётся активное строительство социальных объектов, жилых домов, дорог. Жизнь там «кипит ключом», поскольку власти заинтересованы в восстановлении этих регионов.
Матвиенко призвала подождать, после чего уже можно будет вновь возобновить принятие решения об объединении регионов в одном округе.
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Анастасия Чинкова