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Украина не получит никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии. Конституция Российской Федерации запрещает отторжение частей страны.
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, новые воссоединённые регионы — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — являются неотъемлемыми частями страны, что закреплено в основном законе, а Конституция запрещает отторжение каких-либо территорий государства.
На пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты российского парламента спикер Совета Федерации подчеркнула необходимость того, чтобы все услышали и поняли: никаких территориальных уступок Киеву не будет.
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